Интензивен трафик на изхода на София към АМ "Тракия", колоната от автомобили се движи много бавно
Автор: Илиана Пенова 18:52Коментари (0)21
© Фокус
За голяма тапа и интензивен трафик на изхода на София към  АМ "Тракия", в посока Бургас, съобщи репортер на "Фокус".  

Движението не е напълно спряло, но колоната от автомобили се движи много бавно.

Задръстването започва доста преди самия изход на града. Има и засилено полицейско присъствие.

Както съобщиха от АПИ преди дни, в последния работен ден – 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17 ч. и 20 часа.

Припомняме, че заради трите почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч. Отсечката на АМ "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път.

По "Тракия" спират камионите над 12 т между София и Стара Загора

Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик през празничните дни, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.


