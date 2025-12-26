Изключително интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили. На границата с Република Сърбия трафикът е интензивен на "Калотина" на вход за леки автомобили. Това съобщиха от "Гранична полиция".Трафикът е нормабен на границата с Гърция, Северна Македония и Румъния.На 25 декември oт 09.00ч фериботния кораб обслужващ линията Никопол-Т.Мъгуреле нe извършва плавания от и за Румъния поради непочистен сняг в зоната за товарене и разтоварване на МПС.съветва да шофирате внимателно!