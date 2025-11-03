ЗАРЕЖДАНЕ...
|Инспекцията по труда отчете над 3 200 нарушения в Кюстендилско
В резултат на контролната дейност са спрени от експлоатация 22 обекта, площадки, машини и съоръжения, при 35 за същия период на 2024 година.
Днес, 3 ноември, се навършват 118 години от създаването на първообраза на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) – структурата, която от 1907 г. до днес е гарант за спазването на трудовото законодателство в страната.
През годините Агенцията е претърпяла редица промени и разширяване на правомощията си, но основната ѝ мисия остава същата – да защитава трудовите права на работещите и да осигурява безопасни условия на труд.
В момента Главната инспекция по труда осъществява цялостен контрол върху прилагането на трудовото законодателство във всички икономически дейности, както и специализиран контрол върху част от нормативните актове, свързани с насърчаване на заетостта, заетостта на хората с увреждания и държавната служба. Инспекторите по труда контролират спазването на над 500 нормативни акта.
Наред с контролната си дейност, Агенцията развива и активна информационна кампания, насочена към повишаване на осведомеността на работещите относно техните права и задължения, въвеждането на единната европейска валута и прилагането на трудовото законодателство след 1 януари 2026 г.
Дългосрочен приоритет за ръководството на ИА ГИТ остава информирането на младите хора – бъдещите участници на пазара на труда – относно правилата за безопасна работа и познаването на трудовите им права и задължения.
