Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:15Коментари (0)131
© bTV
Вчера полицията съобщи, че задържаният при случая с 15-годишното момче в столичен търговски център, също е едва на 15 години, а вече е с криминално минало.

Какви обаче са били неговите предишни прояви и каква присъда може да получи?

"Двете момчета са се познавали, връстници са били и между тях е имало напрежение и предишен конфликт. Във фаталната вечер двамата се засичат, първоначално възниква конфликт извън сградата на търговския център, впоследствие влизат в сградата, засичат се, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар – но всичко се развива много бързо, в рамките на няколко минути“, припомни пред bTV гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор "Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР.

На въпрос дали са ясни причините за трагедията и възникналия конфликт, той увери, че разследващите вече имат информация, но не сподели детайли, заради образуваното досъдебно производство. Единствено отрече версията, която се разпространи в някои медии – че до инцидента се е стигнало заради момиче.

В миналото си задържаният 15-годишен е извършвал кражби и грабежи. От 2022 г. досега има регистрирани няколко кражби и един грабеж.

С него е било работено в детска педагогическа стая, увери ст. инспектор Ваня Цонкова от отдел "Детска престъпност“ към СДВР.

"Бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си и е водил предимно скитнически начин на живот. В края на 2024 г. с решение на съда е върнат при родителите и оттогава той живее при тях“, заяви тя.

И разказа повече за семейната среда на задържаното момче – с безработна майка и баща, който работи на строежи без договор.

"Родителите му са го неглижирали. Той се е самоотглеждал, така да се каже – скита на територията на страната, хващан е в Червен бряг, не могат да се наложат адекватни възпитателни мерки, тъй като не може да се установи на адрес и към момента нямаме данни те да са му били налагани“, каза още ст. инспектор Цонкова.

Жертвата не е познат на полицията.

Още по темата: общо новини по темата: 11
21.10.2025 »
21.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
20.10.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
12-годишно момче е намушкано в столично училище в кв. "Христо Ботев"
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: