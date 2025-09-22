Новини
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловдив
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:29
79-о издание на Международния технически панаир отново събира световни и местни иноватори на една място. Най-голямото индустриално събитие в България и водеща платформа за технологии в Югоизточна Европа ще се проведе от 24 до 27 септември. Изложението представя впечатляващи изделия, които очертават бъдещето на промишлеността, строителството, транспорта и електрониката. Към момента са подадени 32 заявки за иновативни продукти, които ще бъдат оценени от високоекспертна комисия. Сред тях вече се открояват иновации в ключови сектори, които задават нови стандарти в индустрията.

Строителство и инфраструктура

Секторът демонстрира силен преход към устойчиви и енергийно ефективни решения. Сред водещите разработки са масивни дървени къщи от полярен бор, строителна система за екологични домове от устойчиви материали "ЦАР и ГРАД“, както и инфраред подови отоплителни системи. Всичките отговарят на нарастващото търсене на зелени технологии в строителството. В категорията се открояват пневматично-рамковите съоръжения и сгради, които предлагат бърз монтаж и гъвкаво приложение. Особено впечатляващо е универсалното укритие за защита на населението – мобилно решение за извънредни ситуации и гражданска защита.

Машини и индустриални технологии

Изложението представя машини за шлайфане GP 600 2Z, когенератор Тедом Флекси 350 и токова клема за високоволтови мрежи – продукти, които оптимизират производствените процеси и повишават енергийната ефективност в индустрията.

Транспорт и мобилност

Секторът на мобилността акцентира върху електрификацията и интелигентната логистика. Локомотив DualShunter 2000, електрически самосвал Piaggio Porter NPE и ван Фотон иВю са сред креативните решения, които отговарят на нуждите на съвременния градски и индустриален транспорт. GPS системата за управление на автопаркове допълва портфолиото с решения за оптимизация на разходите.

AI и електроника

Високите технологии са представени чрез Hisense Mini LED телевизор, смарт тракер с AI, хибриден соларен инвертор ZCS Azzuro, както и дигиталната платформа "Energoto.bg“, която предлага прозрачност и контрол в енергийния сектор. Млад български екип участва с разработката на незабавен преводач на разговори в реално време, с технология на клониране на гласа.

Роботика и автоматизация

Дронът за почистване на фасади и соларни панели е пример за автоматизация, която намалява оперативните разходи и подобрява безопасността при поддръжка на инфраструктура.

Международният технически панаир не само представя иновации, но и задава посоката на индустриалната трансформация в региона. За бизнеса това е възможност за стратегически партньорства, технологичен трансфер и навлизане на нови пазари.

Кулминацията на изложението ще бъде официалната церемония по връчване на златните медали, която ще се състои на 25 септември от 18:00 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център. Отличията се присъждат на най-успешните и иновативни разработки, които демонстрират високо технологично ниво, пазарен потенциал и принос към устойчивото развитие. Златният медал на Международния технически панаир е признат символ на престиж и качество, който отваря врати към нови партньорства и международно признание.







