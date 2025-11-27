ЗАРЕЖДАНЕ...
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
©
Промени има и при депозитните банкомати. Те ще приемат вноски в лева до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г. След това функцията временно ще бъде спряна, а в първите дни на януари 2026 г. отново ще бъде активна, но вече само за евробанкноти. До края на юни 2026 г. клиентите ще могат да внасят левови суми на каса във всички клонове с касова дейност без допълнителна такса.
Важно е при депозиране да подготвите добре банкнотите и да се уверите, че не поставяте в устройството никакви чужди предмети, които могат да възпрепятстват работата му.
Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от преиздаване. ПИН кодът, номерът на картата, балансът и всички начини за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват. От началото на 2026 г. максималната сума за еднократен депозит ще бъде до 9990 евро, като броят на банкнотите зависи от конкретния модел на банкомата. За внасяне на средства, равни или над 750 евро, ще се изисква декларация за произход на средствата. Менюто за плащане на сметки на АТМ ще бъде премахнато, но остава възможността за плащане чрез B-pay.
Банката препоръчва клиентите да следят допълнителната информация и актуализации в специалната секция "Важно за еврото“ на официалния й сайт, където редовно се публикуват новини и уточнения около процеса на преминаване към единната европейска валута.
Още по темата
/
Съветът за икономически анализи: Опитът на други страни от Източна Европа, приели еврото показва, че на пазара на труда има увеличение на заетостта и заплащането
26.11
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
25.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
20.11
Още от категорията
/
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:10
Предприемач: Хората, които вършат рутинна административна работа, трябва да се преквалифицират
26.11
Български инвеститор изгуби 15 млн. евро в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
26.11
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: Този, който има нисък рейтинг, ще получава по-малко поръчки и може да отпадне от състезанието
26.11
Евростат: България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
25.11
Банско чака над 5000 студенти, но има ресторанти и хотели, които няма да приемат младежите заради щети от миналата година
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.