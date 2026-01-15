Костадин Костадинов, касаещи ролята им в изборния процес.
Припомняме, че че вчера Костадинов посочи в кулоарите на парламента, че Ивайло Филипов (бел.ред. изп. директор на "Информационно обслужване“) ще решава с едно натискане на копчето изборния резултат, тъй като сега и софтуерът, и машините ще отидат в "Информационно обслужване“.
Предложението на "Възраждане“ е да има машини, които да бъдат контролирани от комисията, като тя да проверява и преброява отрязъците и да ги сравнява с данните от протокола на машината за гласуване. Според Костадинов така машината и хората в комисията ще се контролират един друг и това е най-сигурният начин за чистота на изборния процес.
"В заключение припомняме, че от 2003 г. досега Информационно обслужване е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията", се посочва още в позицията.
