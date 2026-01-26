ЗАРЕЖДАНЕ...
Индексът на общественото напрежение отбелязва ръст, виновни са политиците
Индексът се измерва съвместно от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция "Мяра“. Те припомнят, че за третото тримесечие на изминалата година неговата стойност беше 6,09, съобщиха от Центъра.
Най-значимите събития, довели до пик на напрежението през периода, са дискусиите и поведението на политическите сили около приемането на държавния бюджет, които предизвикаха големи протести. Оставката на правителството доведе до разреждане на напрежението, но рисковете остават.
Общи характеристики, държавност и среда
Периодът от октомври до декември 2025 г. се оказа наситен с много повече политически събития, довели до сериозни вълнения, отколкото икономически или битови такива или инциденти със сериозен резонанс.
Периодът се характеризира със сравнително ниво на безработица, но започва да се усеща липса на работна ръка. Инфлацията постепенно се повишава, което дава своето негативно отражение. По данни от международни организации по корупция България е на дъното на класациите за целия ЕС. Разкритията в последните месеци на отиващото си правителство, както и опитите на управляващите да преразпределят средства, служи като натягащ напрежението индикатор.
Престъпленията от общ характер на глава от населението не показват динамика, но това може да се дължи и на отказ от подаване на оплаквания (особено при високо недоверие в правителството и правоохранителните органи).
Благосъстояние и доверие
Негативното отношение към парламента и правителството, традиционно с високи стойности, очаквано продължава да нараства през последния тримесечен период. За сметка на това положителните нагласи към президентската институция се увеличават. Трябва да се отчете, че изследването е проведено преди обявената оставка от Румен Радев.
В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност – вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените.
Публичност
Сравнително големият за периода брой протести и участващи в тях, при това в цялата страна, е съпроводен с много дискусии в социалните мрежи и медиите, изразяващи негативизъм. Налице е отчетлив ръст на негативните публикации – както в абсолютна стойност, така и като дял и като достигната аудитория.
Преобладаващите теми в публичното пространство, формиращи степента на напрежение, са свързани с параметрите на предложения от правителството в оставка бюджет за 2026 г., недоволството към представители на управляващото мнозинство, обилно гарнирано с обидни епитети, протестите, проблемите със свободата на словото и други. На този фон някои битови трудности около въвеждането на еврото не излизат на повърхността.
Индексът приема стойности от 0 до 10, като скалата е следната:
· От 0 до 3,99 – нисък индекс, напълно контролирани рискове
· От 4 до 5,99 – среден индекс, добре контролирани рискове
· От 6 до 7,99 – висок индекс, трудно контролирани рискове
· От 8 до 10 – много висок индекс, почти неуправляема ситуация
