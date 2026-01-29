Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов написа в своя публикация в социалните мрежи, че дясното стъкло на колата му се е пръснало на паркинга, който се намира пред парламента.Това се случва вчера на 28.01.2026 г. по обяд"Какво се случва според вас и как стъклото буквално е пръснато за миг, без да се вижда каква е причината? Това е колата, с която се придвижвам в София. Паркирана е на паркинга на парламента, а това се случи вчера по обяд. Според криминална полиция стъклото е счупено от външен фактор. Какъв е той, според вас? И защо е счупено точно стъклото на мястото, където се возя?", пише още Костадинов.