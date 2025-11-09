ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
"Като всяка майка изпаднах в шок и бях готова да отменя концерта", сподели Галена пред публиката. Въпреки инцидента, 8-годишното момче излезе на сцената и изпълни дует с майка си на песента "Хавана тропикана", сбъдвайки мечтата си да пее пред хиляди хора.
Концертът е резултат от шестмесечна подготовка с невиждана за българската сцена сценография, над 40 танцьори и режисура на Рафи Бохосян. Шоуто е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, като bTV e медиен партньор на събитието.
"Повече от шест месеца подготвям концерта. Имам 40 човека балет, сценография, декори. Тази вечер е моят триумф", заяви Галена минути преди да излезе на сцената, цитирана от bTV.
На концерта присъстваха множество известни личности от българския шоубизнес, сред които Есил Дюран, певицата DARA, Преслава, Глория и Атанас Колев. Специално участие в шоуто взеха Азис, Преслава, Цветелина Янева, Софи Маринова, Малина, Тони Стораро и Борис Дали.
Концертът-спектакъл беше записан и ще бъде излъчен по bTV в новогодишната програма на телевизията. По думите на певицата, еуфорията е нейното естествено състояние на духа, без значение дали пее пред 15 или 15 хиляди души.
Галена и дългогодишният ѝ партньор, бизнесменът Галин Анастасов, имат двама сина. Първото им дете е Стефан, роден през 2009 година, а вторият им син е Александър, роден през 2017 година, който стана герой на вечерта въпреки инцидента.
Преди и след концерта в социалните мрежи се появиха коментари, че стилът на шоуто и някои от сценичните костюми на Галена наподобяват елементи от концертите на световната звезда Дженифър Лопес. Въпреки споровете, българската публика видя мащабен спектакъл, който отговаря на световните стандарти в музикалното шоу.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1116
|предишна страница [ 1/186 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: