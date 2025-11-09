Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена

© Фейсбук Попфолк певицата Галена изнесе вчера вечерта първия си самостоятелен концерт-спектакъл "Еуфория" в столичната Арена 8888, но часове преди началото изживя истински майчински кошмар. Малкият ѝ син Александър падна от сцената по време на репетиция и си счупи един от предните зъби, съобщи bTV.



"Като всяка майка изпаднах в шок и бях готова да отменя концерта", сподели Галена пред публиката. Въпреки инцидента, 8-годишното момче излезе на сцената и изпълни дует с майка си на песента "Хавана тропикана", сбъдвайки мечтата си да пее пред хиляди хора.



Концертът е резултат от шестмесечна подготовка с невиждана за българската сцена сценография, над 40 танцьори и режисура на Рафи Бохосян. Шоуто е първият самостоятелен спектакъл на попфолк изпълнител в най-голямата зала в България, като bTV e медиен партньор на събитието.



"Повече от шест месеца подготвям концерта. Имам 40 човека балет, сценография, декори. Тази вечер е моят триумф", заяви Галена минути преди да излезе на сцената, цитирана от bTV.



На концерта присъстваха множество известни личности от българския шоубизнес, сред които Есил Дюран, певицата DARA, Преслава, Глория и Атанас Колев. Специално участие в шоуто взеха Азис, Преслава, Цветелина Янева, Софи Маринова, Малина, Тони Стораро и Борис Дали.



Концертът-спектакъл беше записан и ще бъде излъчен по bTV в новогодишната програма на телевизията. По думите на певицата, еуфорията е нейното естествено състояние на духа, без значение дали пее пред 15 или 15 хиляди души.



Галена и дългогодишният ѝ партньор, бизнесменът Галин Анастасов, имат двама сина. Първото им дете е Стефан, роден през 2009 година, а вторият им син е Александър, роден през 2017 година, който стана герой на вечерта въпреки инцидента.



Преди и след концерта в социалните мрежи се появиха коментари, че стилът на шоуто и някои от сценичните костюми на Галена наподобяват елементи от концертите на световната звезда Дженифър Лопес. Въпреки споровете, българската публика видя мащабен спектакъл, който отговаря на световните стандарти в музикалното шоу.