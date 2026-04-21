Активни купувачи, но взимащи решенията за покупка по-бавно и продавачи, които са по-гъвкави при преговорите и предлагат по-реалистични цени още при стартирането на сделката. Такъв е пазарът на имоти през първите 3 месеца на годината. Данните са на ARCO REAL ESTATE, цитирани от Blagoevgrad24.bg.

Търсене

Жилищните имоти продължават да доминират търсенето, като запазват водещ дял - формират 92% от всички постъпили оферти "Купува“ през първото тримесечие на 2026 г.

Апартаментите остават основният фокус, като двустайните и тристайните жилища продължават да формират основната част от търсенето. Това потвърждава устойчивия интерес към функционални имоти, подходящи както за собствено ползване, така и за инвестиция.

Наблюдава се:

– по-внимателен подбор на имоти

– по-дълъг период на вземане на решение

– фокус върху имоти с добра локация и реалистична цена

Търсенето на къщи остава стабилно, но ограничено, докато интересът към гаражи и допълнителни площи се запазва, особено в градска среда с недостиг на паркиране.

Разпределението по тип апартаменти допълнително подчертава профила на купувачите. Категорично доминира търсенето на тристайните жилища – 57%, следвани от двустайните – 28%, като заедно формират 85 % от търсенето.

По-малък, но устойчив интерес се наблюдава при едностайните апартаменти около 5%, основно с инвестиционна насоченост. Четиристайните жилища формират 9 % от търсеното, многостайните жилища се оформят като ограничен сегмент – едва 1%, което показва по-селективно търсене при по-големите и по-скъпи имоти.

Данните на Агенция по вписванията показват, че въпреки по-ниския обем сделки, ипотечното кредитиране остава сравнително стабилно, с 13 706 вписани ипотеки за периода, което е близко до нивата от предходната година, когато броят е 13 659.

Това показва, че:

– търсенето се реализира по-внимателно,

– купувачите продължават да разчитат на банково финансиране,

– пазарът запазва своята дългосрочна устойчивост.

Предлагане

През първото тримесечие на 2026 г. се наблюдава постепенно увеличаване на предлагането, което допринася за по-добър баланс на пазара.

Най-активен остава сегментът на новото строителство, където продължава реализацията на започнати проекти. В същото време завършените и готови за нанасяне имоти остават ограничени и се реализират сравнително бързо.

Структурата на предлагането остава сходна:

– апартаментите доминират – заемат 87% от офертите продава

– двустайните и тристайните са най-предлагани

– къщите и по-големите имоти остават нишови

По-големият избор на пазара дава възможност на купувачите да бъдат по-претенциозни и да водят по-активни преговори.

