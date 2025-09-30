ЗАРЕЖДАНЕ...
|Имотни измами с договори "на зелено": Прокуратурата разследва строителни фирми за продажба на апартаменти
"Във връзка с това в СРП са постъпили няколко сигнала по темата и след проверка от наблюдаващия прокурор, достигаме до извода от сериозно безпокойство от наша страна относно тези практики, които подриват стопанската сигурност и гаранциите на гражданите, че когато закупят апартамент, той ще им бъде престиран съгласно договора. След анализ на материалите наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление и СРП образува досъдебно производство, за това че през периода 2021 – 2024 г. с цел с цел имотна облага е възбудено заблуждение в множество лица, като в резултат е причинена имуществена вреда в особено големи размери, като случаят е особено тежък. В рамките на разследването е оказано и вече са възложени съответните действия. Изискани са документи и са възложени проверки на множество институции", каза още той.
На НАП е възложено провеждането и извършването на ревизия на 5 дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На КЗП е възложено да бъде извършена проверка относно наличието на неравноправни клаузи при сключването на договора. На ДНСК е възложено проверка на строителните книжа и установяване на етапа, който е завършен обекта по документи, както и евентуални нарушения. На ДАНС е възложено проверка на всички транзакции, доколкото се касае за множество суми в големи размери и блокиране на транзации. Разследването е възможено на СДВР.
Началникът на сектор "Индустрия и строителство“ от отдел "Икономическа полиция“ към СДВР Делян Динев коментира, че досъдебното производство е на доста ранен етап. "Най-вече работим по незабавното установяване на пострадали лица, провеждане на процесуално следствени действия, разпити, в хода на които следва да изясним профила на дружества, които са посочени в сигнала, свързаните лица с тях, да установим още пострадали. Ще обърнем внимание на механизма на извършване на престъплението, на финансови потоци и установяване на предварителни такива, ще бъдат предприети мерки.
Добрият синхрон, който имаме с прокуратурата, помага за навременна реакция", каза той.
