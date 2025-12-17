Имотите у нас са повече от два пъти по-скъпи спрямо 10 години по-рано. Това сочат последни данни на европейската статистика, която ни отрежда едно от челните места по ръст на цените.В най-елитните столични квартали квадратният метър вече надхвърля 5000 евро, а очакванията за края на годината са у нас да се се появили още над 20 хиляди нови жилища.В последните години средната цена на квадратен метър на едно българско жилище, особено в големите градове, може да бъде доста объркваща, тъй като разликата между някои от кварталите е огромна. Затова показваме ориентировъчно от колко до колко може да струва квадратът, поне по последни данни на един от най-големите портали за имоти у нас, пише NOVA.В края на миналата седмица квадратният метър в София е варирал от грубо 1800 евро в райони като "Левски" или някои части на "Люлин", например, до 5000 евро, че дори и малко повече, в района на Докторския паметник. За пореден път това е зоната с най-скъпи имоти в столицата, но цените в "Изгрев" също почти вече са достигнали тази рекордна сума.В Пловдив ценовият диапазон се простира от около 1200 евро до към малко над 2500. Последната стойност се отнася за район "Капана". Във Варна е по-скъпо, като горната граница може и да надхвърли 3200 евро на квадрат, докато цените в Бургас са сходни с тези в Пловдив. Квадратен метър в Русе пък може да се купи за под 1000 евро до не повече от 1600-1700.През юни е отчетен ръст в цените от 15,5% спрямо миналата година по същото време. Жилищата, въведени в експлоатация от януари до края на юни, пък са били над 10 хиляди. Ако тази тенденция продължи и до края годината, очакванията за 2025-а са у нас да се появили над 20 хиляди нови имота.А какво е движението на цените през последните близо 10 години? Според изчисленията на Европейската статистика, използвайки за отправна точка 2015 година, ръстът през следващите 5 години е сравнително по-плавен, макар и голям. През 2020-а цените на имотите у нас са били по-високи с 37 на сто. След този период обаче кривата рязко тръгва нагоре заради увеличение от понякога дори 20% на година. Така стигаме до днес, когато един имот вече струва двойно повече и дори малко отгоре, отколкото е струвал през 2015-а.При наемите също има повишение, макар и не чак толкова ударно. Повратният момент тук е 2021 г., след която плавното покачване от 10% по-скъпи наеми през първите 5 години, днес те вече са нараснали с близо 36%.Отправяме поглед към Европа. Изчисленията на Евростат показват, че днес имотите са по-скъпи навсякъде. Но докато във Финландия през миналата година ръстът е бил от малко над един процент в сравнение с 2015-а, а в Италия - не повече от 12, в Унгария имотите са станали тройно по-скъпи. Над 100% увеличение е регистрираното и у нас. Това е двойно повече от средното за Европейския съюз и ни печели пета позиция измежду всички държави членки по ръст в цените на имотите през миналата година спрямо 2015-а. Гърция не е предоставила данни за тази класация.Подобна е ситуацията и с наемите. Най-големите увеличения са регистрирани отново в Унгария и Литва – между 70 и 90%, като в тази категория България вече слиза малко по-надолу в класацията.Въпреки растящите цени на имотите обаче, да имаш собственото жилище продължава да бъде изключително важно на българите. 86% от нас живеят в такова, а 14 на сто са под наем. Всъщност, най-важно това е за румънците и гражданите на Словакия, където над 90% от населението живее в собствен имот. Процентът живеещи в свое жилище и тези под наем е почти равен в Австрия, а Германия е единствената държава, чието население живее повече под наем, отколкото в свой дом.