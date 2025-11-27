ЗАРЕЖДАНЕ...
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
© Фокус
“Замръзване спрямо пазара на имотите е много силна дума. Това, което наблюдаваме, е охлаждане във втората половина от годината. До замръзване едва ли ще стигнем. Сделки се сключват и в момента. Просто тази еуфория, с която започна годината, и това ударно купуване на имоти приключи след решението, че България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари", обясни пред NOVA NEWS Стойкова.
Тя сподели, че изненадващ е бил високият ръст на цените в София по време на третото тримесечие. “Той достигна 25% на годишна база. В момента средната цена, която измерваме, е 2310 евро на квадратен метър. Или почти с 500 евро по-висока от същия период на миналата година", коментира експертът.
“Цената няма как да бъде увеличена изкуствено, защото тя трябва да срещне купувач, за да се случи сделка. Но е факт, че има много оферти, които стоят на пазара от доста време", поясни Стойкова.
Финансовият консултант Деян Василев сподели лична история за купуването на жилище. “Когато човек сам влезе в пазара за имоти, както на мен ми се наложи миналото лято, виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран. Сутринта моя колежка ми сподели, че за някои имоти има назначени 11 огледа", каза той.
“Всички очакват, че с влизането на еврозоната цените ще скочат. Какво правят собствениците на имоти? Не ги продават. Има едно задържане и на пазара няма достатъчно предлагане. А си има и търсене от нормални хора, които искат да живеят в по-голямо жилище", смята Василев.
По думите му една от статистиките сочи, че българите сме в дъното на квадратен метър на човек. “Живеем на тясно, живеем в малки жилища и хората искат да се изместят в нови комплекси", смята той.
Според него приръстът на хора се случва предимно в големите 4 града, не е национално.
Още по темата
/
Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
13:14
Съветът за икономически анализи: Опитът на други страни от Източна Европа, приели еврото показва, че на пазара на труда има увеличение на заетостта и заплащането
26.11
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
23.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Още от категорията
/
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Бащата на загиналия Филип: При знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има
26.11
Жена, подложена на брутално насилие: Вече година и четири месеца чакам за справедливост, но няма. Той е на свобода
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.