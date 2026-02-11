Оказва се, че организацията на Иво Калушев е вземала участие в събития в частно училище в село Осоица, Софийска област. Училището се казва "Космос“, а обучението, което предлага, е с методи на "естествена психотерапия“.Това става ясно от Facebook страницата на школата на Иво Каушев "Роук“. Страницата е под името "Школа за приключения Роук“, в чието описание е упоменато, че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището.От МОН потвърдиха за, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, ноМеждувременно училището създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.