|Има задържани служители за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс
Към този момент органите на реда уточняват, че повече подробности по случая - не могат да предоставят.
По-късно днес полицията и прокуратурата ще разкрият информация по случая на брифинг.
Припомняме, че в предаването "Утрото на фокус" по Радио "Фокус" председателят на Управителния съвет на Института по пътна безопасност Богдан Милчев алармира за случилото се. "На път е да се създаде огромен международен скандал. Преди два дни двама служители на Министерство на транспорта са поискали подкуп на два международни ТИР-а, които са прекарвали оборудване за концерта на Роби Уилямс в София", каза той.
