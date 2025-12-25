ЗАРЕЖДАНЕ...
Има опасност от "черен лед" на прохода "Шипка"
Екипи на пътноподдържащата фирма работят в непрекъснат 24-часов режим. Няколко снегопочистващи машини обработват трасето, като пътното платно е почистено до асфалт и опесъчено. Заради трайно ниските температури на отделни участъци от прохода съществува реална опасност от образуване на т.нар. "черен лед“.
Отговорните институции призовават водачите да шофират с повишено внимание.
