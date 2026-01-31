ЗАРЕЖДАНЕ...
Има ли поскъпване при частните уроци?
"Никога не ми е вървяла математиката и реших, че тази година трябва да бъда максимално подготвена и реших да отделя специално внимание на математиката", разказва Божидара.
Учителят й не е вдигал цените на уроците през последната учебна година.
"За индивидуален час урок, астрономически час - между 17-20 евро или 35 до 40 лева, за групов урок в диапазона 25-30 евро - 50-60 лева", казва Георги Георгиев.
Правим проверка онлайн - цената за урок по математика е от 10 до 60 евро, по български език до 50 евро. Всяка неделя Стоил има български, футбол, докато при брат му има математика и български, а Стоил ходи на математика час и български тогава.
"210 евро е последната фактура за математиката, съответно, 100-150 евро ще дойде българския, футбола - 60 евро на месеца - между 350 и 500 евро за двете деца. Последният разход - 150 лева за пробния изпит", казва Димитрина, родител на три деца.
"Имаме някакво незначително увеличение на цената на частните уроци и те варират от 20 до 50 евро в зависимост от предмета и рейтинга на учителя, но имаме в по-малките населени места такива по 10-15 лева", коментира Юлиян Петров - синдикат "Образование".
И съветът на учителя три месеца преди изпитите: сега да видят оценките от първия срок и да вземат решение какво да правят, защото май месец няма нужда от уроци. тогава по-скоро да си запазят парите хората, няма нужда от усилия, пише bTV.
