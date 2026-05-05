Президентът Илияна Йотова стартира консултациите с представители на парламентарните групи в 52-ото Народно събрание.
Днес на 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме, както следва:
От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България“;
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
От 12.30 часа – представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – ДПС“;
От 14.00 часа – представители на парламентарната група на "Демократична България“;
От 15.00 часа – представители на парламентарната група на "Продължаваме промяната“;
От 16.00 часа – представители на парламентарната група на "Възраждане“
