Илияна Йотова.
Тя изрази опасенията си, че "една счетоводна таблица ще се замени с друга без никакъв намек за политиките, които са необходими за България и реформите, които трябва да бъдат извършени".
Възможен е диалог. Можеше да има съвсем различно отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала управляващите следващия път да заложат на вербалната комуникация", допълни още вицепрезидентът.
Йотоа определи внесения от ПП-ДБ вот на недоверие като различен, "защото има подкрепата на огромното мнозинство от българските граждани".
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава по втората версия на Бюджет 2026.
