Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква "Св. Стефан" в Истанбул.
Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната литургия, след която вицепрезидентът ще отправи приветствие. Тази година се отбелязват 155 години от учредяването на Българската екзархия.
