На 27 декември, събота, по покана на Българската православна църковна общност в Турция вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на храмовия празник на Българската църква "Св. Стефан" в Истанбул.

Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави празничната литургия, след която вицепрезидентът ще отправи приветствие. Тази година се отбелязват 155 години от учредяването на Българската екзархия.