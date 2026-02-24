Илияна Йотова.
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили се запозна с "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г."
По думите ѝ проблемът с недостига на личен състав продължава да стои и е отразяван в последните няколко годишни отчета. "Получила съм уверение от политическото и професионалното ръководство на отбраната, че ще се работи активно в тази посока", каза още тя.
Държавният глава посочи, че представеният отчет е "моментна снимка" както на текущата ситуация, така и на най-неотложните проблеми, които трябва да бъдат решавани независимо от предстоящите избори.
"Някои от тези проблеми не търпят отлагане. На първо място това са процеси, които вече са започнали, свързани с модернизацията на българската армия, с това, че имаме и нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея, трябва да има поддържащ комплекс, за да може да работя пълноценно", допълни Йотова.
Относно продължаващата вече четири години война в Украйна, Йотова, заяви:
"Позицията моята и на г-н Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години и ако трябва да направим една равносметка - тя е почти толкова дълга колкото Втората световна война с цената на хиляди жертви и от двете страни. Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността. Още от първия момент нашата позиция беше категорична и ясна - говорим за агресия и агресор", коментира президентът.
