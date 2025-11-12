Румен Радев са много ясни и категорични. Те са: защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещото на рафинерията на дружествата - там, където и е мястото - в Народното събрание. Това каза от Русе вицепрезидентът Илияна Йотова.
"На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант", подчерта Йотова.
Тя каза още, че от президентството не е срещу статута на "особения управител".
"Фокус" припомня, че днес президентът върна за ново обсъждане разпоредбите от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.