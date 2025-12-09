Вицепрезидентът на България Илияна Йотова коментира протестите и контрапротестите в страната, предаде репортер на"За мен притеснителното е, че се вади етническа карта. Аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува. Докато бях евродепутат от България, на всеки един форум в Страсбург, когато са се третирали подобни въпроси, е давана като пример за етническа толерантност. В размирните Балкани има едни от най-тежките етнически конфликти, ние се справихме. Безразсъдно е да се вадят тези аргументи днес, още повече те не съществуват."По думите ѝ трябва да се опази гражданския мир в страната."Контрапротестът днес е партиен с голямата разлика спрямо протестите, които до сега видяхме в София и в другите градове. Там хората излязоха спонтанно. Имаше партийни лидери, имаше хора от всякакъв цвят, имаше и хора, които не принадлежат към никоя сила и дойдоха да изразят несъгласието си с арогантното отношение към партньори и начина по който се прави политика в България. Голяма ще бъде ролята и на полицията, не бива да се допуска това което се случи на 1 декември."Йотова не коментира факта, че протестите днес се организират от политическа партия, която не участва в управлението.Вицепрезидентът очаква дискусия при вота за недоверие на кабинета."Мотивите на вода на недоверие са широкообхватни. Дано да има съдържателна дискусия. Вероятно ще проработи и математиката при гласуване на вода на недоверие. Различната е голямата подкрепа на българите срещу това правителство."Тя е категорична, че разделението може да дойде само от лоша политика и че хората не виждат бъдеще.