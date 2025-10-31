ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илияна Йотова: Президентът беше прав!
"Трябва да си кажем тежката оценка, когато видим цялостните параметри на Бюджет 2026 г. Проектът все още не е факт. Има различни обяснения защо се забави толкова, но ние всички очаквахме, че след като ще правим първия за България бюджет в евро - отдавна той трябваше да бъде готов, да бъде представен, да има една по-широка обществена дискусия, а не само да бъде затворена в управляващата коалиция", коментира още Йотова.
Според вицепрезидента сигналите, които имаме са повече от тревожни.
"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", каза още Илияна Йотова.
"Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.
