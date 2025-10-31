Илияна Йотова: Президентът беше прав!

© Бюджетът и коментарите около него показват, че президентът беше прав, когато поиска да попита чрез референдум дали сме готови за въвеждането на еврото. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.



"Трябва да си кажем тежката оценка, когато видим цялостните параметри на Бюджет 2026 г. Проектът все още не е факт. Има различни обяснения защо се забави толкова, но ние всички очаквахме, че след като ще правим първия за България бюджет в евро - отдавна той трябваше да бъде готов, да бъде представен, да има една по-широка обществена дискусия, а не само да бъде затворена в управляващата коалиция", коментира още Йотова.



Според вицепрезидента сигналите, които имаме са повече от тревожни.



"Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Дефицитът ни е много по-сериозен от представения. Да си зададем въпроса кого лъжем? Всички последици се стоварват върху българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, до момента има само счетоводни таблици", каза още Илияна Йотова.



"Когато мнозинството не спазва законите, това е сигнал за тежка криза. Направена бе маневра за минималната работна заплата, това беше и театър, знаеха, че трябва да спазват закона, но предпочетоха да се покажат като великодушни. Очевидно хазната ни се нуждае от много средства, дупката е все по-голяма. България я чака дългова криза, ако се продължава в същия дух", коментира вицепрезидентът.