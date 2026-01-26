Рая Назарян. Стриктно ще следвам конституцията, така, както винаги е правила президентската институция и не само защото формално така са подредени длъжностите, но приемете и това като жест и голямо уважение към НС.
Това каза президентът на България Илияна Йотова пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.
"По-нататък ще се срещнем и с другите институции. Очаквам задълбочен разговор. Част от тях са гласували за тези поправки в Конституцията и бих искала да знам защо предрешават това, което самите те са предлагали. Надявам се на сериозен разговор, защото целта на служебния кабинет е нормални и честни избори по правилата, за да можем поне малко да върнем вярата на хората в изборния процес“, добави тя.
"От разговора с евентуалните номинации ще зависи това какъв ще бъде разговорът с парламентарни групи. Няма да допусна, независим какви са тези поправки и как аз ги оценявам, този процес да бъде формален", заяви още президентът Йотова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.