ЗАРЕЖДАНЕ...
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
©
Тезата на Румен Радев, че договорът с турската енергийна компания е можел да бъде печеливш за България, ако редовното правителство не е пренебрегнало усилията на служебното правителство, е несъстоятелна, заяви той. "Като всеки политик той може да прави внушения, но от професионална гледна точка тезата му е незащитима. Дори да приемем тезата му, че Орбан щял да се възползва от този договор, ако лошият Асен Василев не бил сложил 20 долара отгоре, а той ги сложи, защото 20 долара върху таксата бяха абсолютно необходими да се изравнят поне минимално на пазарно равнище, да се махне привилегированото положение на "Газекспорт“ при ползването на преносната инфраструктура. "Газекспорт“ ползваше на много по-ниски тарифи газопреносната инфраструктура дори от "Булгаргаз“, обясни Василев.
"Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим“, добави енергийният експерт.
Той бе категоричен, че договорът с "Боташ“ не може да бъде печеливш. "Да речем, че направите най-добрата сделка за доставка на втечнен природен газ до терминала в Турция. От там до българска граница обаче, именно поради свръхвисоката тарифа, вече губите спрямо други алтернативни маршрути, които вече имате. От бизнес гледна точка трябва да влезете в договор, в който осъзнавате, че губите от самото начало – няма бизнес логика“, поясни Илиян Василев.
Още по темата
/
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газова връзка са несъстоятелни, на 8 юли 2022 г. строителството не беше завършено
31.01
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022 г., а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023 г.
31.01
Секретарят на Радев за Борисов: Твърди, че е обикновен депутат с болки в колената, а отишъл да говори точно за "Турски поток"
07.10
Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
02.10
Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
30.09
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
10.08
Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
16.07
Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
10.07
Още от категорията
/
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете у нас: Разследват изпиране на пари
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота...
22:38 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
20:27 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
20:27 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:27 / 02.02.2026
Икономисти с мрачна прогноза: Цените у нас ще продължат да растат...
20:27 / 02.02.2026
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:39 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.