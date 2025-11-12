ЗАРЕЖДАНЕ...
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
© NOVA NEWS
"Това е снабдяването със суров петрол, което очевидно не може да бъде направено в "Лукойл“, тъй като тя е блокирана. Трябва да има алтернативна доставка, след което и алтернативни управители в самата рафинерия, тъй като отново сметките на "Лукойл“ и многото договори, по които тя работи с поддоставчици, трябва да намерят ново лице с нови сметки и нова легитимност, която да бъде удостоверена със съгласуване от ОФАК", обясни експертът.
Той подчерта, че е важно горивата, които се произвеждат от "Нефтохим“, да задоволяват българския пазар, понеже България не разполага с друга рафинерия за суров нефт. Рафинериите, които имаме, са за биогорива.
"Вариантът да преработваме този суров нефт в нашите държавни резерви и в други рафинерии също е възможен, но свободните капацитети за рафиниране са заети, именно защото трябва да покрият очакванията за потенциален недостиг", уточни Василев.
По думите му, идеята фирмите да могат да използват запасите си от горива, които се намират в други европейски страни, в срок от 7 до 30 дни, е нереалистична при недостиг. Причината е, че всяка държава има право да спре износа им при криза. Съответно, няма да можем да разчитаме на тях, за да балансираме пазара у нас.
В същото време няма смисъл да се правят катастрофични прогнози – въпреки напрежението и санкциите, цената на суровия петрол не се покачва рязко. Това коментира анализаторът и припомни за краткия скок, който после бързо се върна надолу.
"Големите производители и преработватели на руски нефт започнаха да бягат от него, включително и тези, които преработвайки руски нефт за горива, през горивата можеха да ги доставят на българския пазар. Тук имам предвид и Турция, и Индия. Т.е. това трябва да се следи. Докъде ще стигне този процес, дали ще започне някакво заобикаляне на санкциите и руски нефт пак да се преработва? Не мога да твърдя. При всички положения няма да бъдат тези обеми, които бяха преди налагането на санкциите", каза още Василев и подчерта, че по-големият проблем е не толкова в обективните процеси на глобалните и регионалните пазари, а е вътрешнополитически.
Според него, политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси "с декрети“, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри.
Още по темата
/
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:53
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Костадин Ангелов: Топката е в полето на президента. Ако наложи вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани
11.11
Мирчев: Част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи през "Лукойл"!
11.11
Руски експерт: България може да създаде прецедент за други страни за национализация на активи на "Лукойл"
10.11
Още от категорията
/
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
11.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
Министър Тахов: Обмисляме държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
11.11
Съюзът за стопанска инициатива за Бюджет 2026: Мерките, заложени за повишаването на приходите са вредни
11.11
Годишният доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради дей...
22:43 / 11.11.2025
Здравната комисия подкрепи участието на медицинските сестри в пре...
22:43 / 11.11.2025
Байкушев свиква спешно заседание
20:56 / 11.11.2025
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще има...
20:58 / 11.11.2025
Животновъдите категорични: Недопустимо е държавата да позволява н...
20:06 / 11.11.2025
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София
20:06 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.