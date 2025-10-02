ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
Гостът отчете като абсолютна грешка сключването на договор с "Боташ“ и обясни, че грешката се състои в решението на президента Радев и служебното правителството тогава да използват разработка на проект за договори като възможно решение, чрез което България ще си закупи капацитети и да си направи дългосрочен договор.
"И още в този момент нещата бяха загубени, защото не се сключва договор за логистика и пренос преди да се сключи договор за дългосрочни доставки. Защото преносът е функцията на дългосрочните договори за доставка. Тук става въпрос за милиарди, които се разиграват“.
Договорът с "Боташ“ буквално потопи "Булгаргаз“, посочи още експертът и добави, че от него няма измъкване и дружеството е на прага да обяви неплатежоспособност.
"В случая онова, което държи "Булгаргаз“ е единствено фактът, че е държавна компания. Т.е. дори да се допусне фалит, държавата ще трябва да поеме задълженията по договора с "Боташ“. Няма измъкване“, каза бившият български посланик в Русия.
Илиян Василев добави още, че президентът в случая е действал само на политическо ниво.
"Естествено, българският президент, като му е даден от Владимир Малинов от "Булгартрансгаз“ цялата разработена схема и че това трябва да се подпише, той не е техник, не е експерт, той разчита на неговите хора, които му указват. И те го вкарват в тая корупция, защото тя след това е свързана и с корупция. И когато вече е вкаран, той е зависим. Така работи целият модел“, каза той.
"Ако казваш, че има престъпление и щета, която е в особено големи размери, то трябва да предприемеш действие. Ако не предприемаш действие, а само от време на време джавкаш по медиите, това означава, че ти искаш просто да го държиш за политическото употреба като средство за натиск, но да не започваш и стартираш целият процес на правоприлагане. Защото в целият този процес няма невинни“, категоричен е енергийният експерт.
Решението на въпроса според госта е въпрос на добра воля от турска страна, тъй като начинът, по който е изготвен договорът е уникален според думите му за световната юриспруденция – дългосрочен договор, без право на прекратяване или промяна. "Единственото обяснение, да няма клауза за прекратяване при някакви условия или промяна на условията, това е само когато авансово някой получава дългосрочни ползи, а другата страна, в случая "Боташ“, очаква тези ползи да настъпят в хода на изпълнение на договора. И за това и Турция никак не е съгласна този договор да се прекрати, тъй като тя очаква тези ползи да ги получи в следващите 13 години“.
Според Василев друг вариант е България официално да признае, че това е престъпление, да има присъди и обвинения, и тогава Турция и "Боташ“ специално ще получи доста голям репутационен риск, защото е страна по договор, който е обявен за престъпление от страна членка на ЕС.
"Именно за това обаче никой не бърза в България да вкара нещата в съдебна фаза. Това е едно за мен задължително действие, за да може да се използва в преговорите. Хората, които са замесени в сключването на този договор, са замесени лица, които и в момента се намират на активна позиция - политически или търговски. Няма начин дори и някой да иска да направи нещо, тъй като в този договор има много политика, много лична политика, много геополитика“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 37
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: