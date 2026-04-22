Само за последния месец цените са се повишили с приблизително 60 евроцента, което води до директно увеличение от около 6 евро на декар. Рязкото поскъпване на горивата увеличава разходите на зърнопроизводителите с до 10 евро на декар. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов пред БНТ.

По думите му около 12–15% от себестойността на земеделската продукция се формира от разходите за гориво.

Проданов отхвърли твърденията, че в сектора се използват нерегламентирани горива. Той подчерта, че земеделците купуват гориво на стандартни пазарни цени и впоследствие получават частично възстановяване на акциза - около 70%, при това със значително забавяне. Според него браншът настоява този процент да достигне 95%, каквато е практиката в други европейски държави.

Освен горивата, сериозен натиск оказва и поскъпването на суровините, свързано с конфликта в Близкия изток. "Цените на торовете са се увеличили приблизително двойно само за месец, а разходите за материали като напоителни тръби са нараснали с около 80%", посочи Проданов.

В резултат на тези фактори себестойността на пшеницата е нараснала с около 10 евро на декар. За разлика от периода на войната в Украйна, когато по-високите разходи бяха компенсирани от по-високи изкупни цени, сега пазарът е в застой. Цените на зърното са на най-ниските си нива от близо две десетилетия заради свръхпроизводство в световен мащаб.

Според Проданов това поставя българските производители в тежка ситуация, тъй като не успяват да покрият разходите си. Той подчерта необходимостта от дългосрочна държавна политика за намиране на решения за реализация на произведеното зърно и стабилизиране на сектора.