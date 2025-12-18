ЗАРЕЖДАНЕ...
Илия Проданов: Европа я очакват нови, още по-мащабни протести на земеделци през януари месец
©
Липсата на чуваемост за проблемите и опасенията на селскостопанския сектор от разглежданата сделка с МЕРКОСУР също предизвиква безпокойство. "Това споразумение поставя под риск въобще съществуването на земеделските производители в Европа,“ посочи той и добави, че точно политиката на ЕС, свързана с вноса на торове и селскостопанска продукция от трети страни, където няма контрол и продукцията е на много по-ниска себестойност, липса на конкурентоспособност, както и завишаването на изискванията към собствените фермери "поставя под риск въобще съществуването на земеделието в Европа.“
Основните искания на земеделците в Европа са: за сигурна и стабилна селскостопанска политика след 2027 година, запазването й като отделна структура в многогодишната финансова рамка, преосмислянето на търговските споразумения с трети страни, включително и МЕРКОСУР, както и таксата CBAM за торовете, която "буквално взривява цената на торовете в Европа. Най-големият проблем е, че ЕК се държи абсолютно арогантно и лицемерно към проблемите, за които бранша алармира,“ подчерта Проданов, като според него, ако не се постигне консенсус, Европа я очакват нови, още по-мащабни протести на земеделци през януари месец. "Много се надявам да стигнем днес до някакво разбирателство, защото иначе нищо добро не ни чака,“ категоричен е гостът.
Проданов обясни също, че българското правителство е уведомено за действията на българските земеделци и подкрепя позицията на "Копа-Коджека“ и на българските земеделски стопани в частност. "Това е единственият демократичен начин за изразяване на несъгласие с политиката на управляващите дали на европейско или на национално ниво, протестът е единствения разумен и демократичен начин.“
Още от категорията
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
17:20
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
14:19
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
13:39
Международен анализатор обясни какво се крие зад стратегията на Ердоган "Визия за тюркския свят"
08:43
Празник е!
08:42
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в България – 66% от средния за ЕС
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.