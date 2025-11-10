Илия Кръстев: Грешно е да се обвързва минималната работна заплата със средната за страната

© Цяла Европа икономически не е в най-доброто си състояние В България последните месеци съвсем последователно намалява износът, индустриалното производство. Влизаме в Еврозоната не особено готови да привличаме инвестиции. За промени като увеличаване на данъчно-осигурителната тежест управляващите използват трика, че осигуровките не били данъци. Те се вдигат с 2 процентни пункта, което реално е 10%, а за 2027 г. е заложено още 5%. Това заяви председателят на организацията на високотехнологичните компании БРАИТ Илия Кръстев.



По думите му данък "Дивидент" не е просто наказание за хората, които правят бизнес, а за цялото общество. Той има отношение към износа, инвестициите.



"С тези две промени се увеличава значително разходът за труд и се увеличава разходът за инвестиции и капитал, когато България може да се позиционира като сигурна дестинация за нови инвестиции. Изпращаме сигнал - "не инвестирайте в България", категоричен е Кръстев.



Според него е погрешно обвързването на минималната работна заплата със средната за страната.



Бившият социален министър Христина Христова заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че Бюджет 2026 не бил достатъчно обсъден със социалните партньори, гражданското общество - за по-широка експертиза.



Пенсионната реформа



"Ако следваща годината не може да се съберат вноските, ще има проблеми с изплащането на пенсиите. Аз си давам сметка за затрудненията на хората, заложиха по-голяма събираемост, но тези приходи няма да могат да действат 12 месеца, само 8, защото бюджетът е от април месец", каза пред Bulgaria ON AIR Христова.



Тя добави, че в България ранното пенсиониране е широко разпространено, а при него има кратък период на осигуряване и дълъг период на потребяване, което прави страната ни уникална в Европа в това отношение.



Илия Кръстев изтъкна, че цената я плащат всички работещи на трудови договори.



Демографските проблеми



В частния сектор работят 1,9 млн. души на трудови договори, в публичния - 600 000, от които около 90 000 не плащат социални осигуровки. В същото време пенсионерите в страната са около 2,1 млн.



"Годишно България губи около 50 000 души от трудовата сила. Ако продължи тази тенденция, как хората на трудови договори могат да издържат цялата система? Ние всички ще плащаме повече, без ясна представа къде ще свърши това без реформа", настоя председателят на БРАИТ.



Христова призова по разумен начин да се увеличават заплатите и това да е и на база постигнати резултати, а не само математически и заради инфлацията.