ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономистът проф. Боян Дуранкев: Затова цените ще набъбват!
©
В последния брой на списанието Робърт Гест, заместник-редактор, пише следното.
"Когато бях в Ню Йорк по време на неотдавнашната кампания за кмет, видях брилянтна видео реклама на Зохран Мамдани, евентуалния победител. Той попита уличните търговци защо чиния халал месо и ориз струва толкова скъпо. Те казаха, че всеки от тях трябва да плати около 20 000 долара на посредник за разрешително. Градът не издава достатъчно разрешителни, така че те търгуват неофициално на много пъти по-висока от официалната цена и тази цена се прехвърля върху гладните нюйоркчани."
В България също има дебелашка корупция, както е нормално при "пазарна икономика", в която всеки гони личната си печалбица. Затова не е чудно че толкова голям е напливът както към кметските постове, така и към НС, МС, държавни институции и т.н. А вижте, например, как БСП-ОЛ се вписаха безпроблемно в слепката с "враговете" си.
Обратно казано, няма как жълтите павета и техните фронтмени да преборят корупцията.
Нормална пазарна икономика. Затова цените ще набъбват, трябва да се плаща и на посредници...
От Фейсбук профила на икономиста проф. Боян Дуранкев.
Още по темата
/
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената. Очакванията са за поскъпване и през 2026 година
27.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
19:34 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.