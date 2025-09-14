Новини
Икономистът проф. Боян Дуранкев: България започва да изглежда проблемна...
Автор: Вилислава Ветренска 17:15Коментари (0)1
©
Заради Франция еврозоната щяла да банкрутира. Заедно с България.

Една малка графика за опровергаване за глупостите. Това написа във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.

"Засега еврозоната стои стабилно.

Европейците може всички да са в бюджетен дефицит или близо до него. Но не всички бюджетни дефицити са еднакви.

Италия е в първичен излишък, както и Португалия и Гърция.

Но България с тенденциите на своя външен дълг започва да изглежда проблемна - не за еврозоната, а за себе си.

Опасявам се, че страхливците от слепката нямат добри решения за бъдещето, освен да стоварят проблемите върху главите на по-бедните - ДДС и имотен данък, за да опазят собствените си богатства", довършва той.






