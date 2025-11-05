ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономисти се захванаха с кампания, която да промени статистиката, че 1,9 млн. българи живеят в населено място без аптека
Обикновено това са села или местности, в които да поддържаш аптека е икономически безсмислено – разходите са високи, а оборотът – малък, няма и желаещи фармацевти. Но това, което често се забравя, са всички други възможни решения, които биха улеснили достъпът до лекарства - ако, разбира се, някой наистина иска да улесни пациентите. През последните два месеца екипът на ИПИ пропътува над 2 500 километра из България, за да разбере как хората се справят с проблема. Срещнахме ги – децата, съседите, кметовете, които буквално носят здраве на нуждаещите се и създадохме кампанията "Занеси здраве“, посветена именно на тях – и на всички, които всеки ден търсят начини да улеснят гражданите.
Решения съществуват:
· Онлайн доставки на лекарства с рецепта – за хора, които не могат да пътуват;
· Мобилни аптеки, които обикалят отдалечени райони;
· Филиали с помощник-фармацевти, които могат да обслужват малки населени места.
Заедно с разказвачите от RAZKAZ Studio създадохме рекламно видео, в което показахме, че дори любимите супер герои не успяват да се справят с проблема. Заснехме документален филм, който ще бъде представен съвсем скоро. Сега искаме гласът на хората да бъде чут, пишат икономистите, цитирани от "Фокус".
Ако потърпевшите мълчат, проблемът ще продължи да се неглижира. Затова призоваваме гражданите да споделят кампанията в социалните мрежи с хаштаг #занесиздраве, да разкажат своята история или да ни пишат на mail@ime.bg – включително напълно анонимно чрез формата на ime.bg/zanesizdrave. Обръщаме се и към всички колеги, журналисти, представители на организации, заинтересовани страни и активни граждани с молба да споделят кампанията, за да може повече хора без лесен достъп до лекарства да се присъединят.
"Занеси здраве“ има за цел да покаже колко голям е проблемът – за да не бъде повече неглижиран.
Последвайте ни в социалните мрежи, за да не пропускате новини от "Занеси здраве“
- Уеб страница на кампанията
- Рекламно видео
