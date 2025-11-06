Икономисти: Всички грешки на политиците ги плащат данъкоплатците

© Bulgaria ON AIR Бизнесът бойкотира срещата в Министерския съвет, където вчера трябваше да се обсъди план-сметката за догодина.



"Очакваше се на следващия ден да бъде подготвено становище от всички тристранни партньори, което е несериозно за една нощ да стане. Това е първият бюджет на България в Еврозоната. За миналите поне 3 дни са давали. Ще има тежки последствия за общините. Разходната част на бюджета е много голяма и няма как да бъде свита, което оказва натиск на приходната част", заяви икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров за Bulgaria ON AIR.



Бизнесът ще се бори за оцеляване



Според икономиста от Софийския университет доц. Косьо Стойчев, ще протече една вътрешна реселекция на бизнесите, които могат да оцелеят и тези, които не издържат, ще трябва да освободят работната среда.



"България трябва да премине през този горчив период. От бизнеса не можем да осигурим тези допълнителни харчове за правителството. То тегли кредити и рискува да натовари бизнеса. Бизнесът има нужда от излизане на пазара, а това не може да стане като се увеличи данъчната тежест. Разходите за превалутиране са силно преувеличени. България отдавна е силно привързана към еврото", допълни той.



Администрацията нараства абсурдно



По думите на доц. д-р Ножаров бюджетът е фискална експанзия и това се вижда при скоростното увеличение на дълга с над 11% за 4 години.



"Има голям риск дефицитът да надхвърли 3%. Приходната част е много оптимистична. Говорим за 35% по-висока събираемост от ДДС при липса на нови приходни мерки. Отново приходната част е построена върху еднократни мерки. Увеличението на осигурителните вноски не решава проблема на НОИ. Почваме да надхвърляме средните нива на ЕС за администрация. Нараснала е с 10% за 10 години, което е абсурдна сума. Този бюджет е илюзия за нормалност", обясни гостът.



Доц. Косьо Стойчев е категоричен, че единственият начин да се спре порочният кръг, е бизнесът да започне да произвежда и продава повече при константни цени.



"Всички грешки на политиците ги плащат данъкоплатците. Нямаше как да останем най-бедното дете на ЕС, влизайки в Еврозоната. Дигитализацията в управлението тече прекалено дълго. Всяка власт изпитва неприязън към думата "протест", особено когато всеки ден може да бъде последен на това правителство. Има сериозен риск индустриалните зони да превърнат общините в поредните брокери", обясни икономистът.