ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Този подход почива най-вече на мита, че заради плоския данък върху дохода от 10% България има ниска данъчна тежест върху работещите в сравнение с останалите европейски държави. Ако погледнем към цялостната тежест на данъчната и осигурителна система в сравнителен план обаче установяваме, че това далеч не е вярно. Спред последните достъпни данни за "данъчния клин“ – разликата между разхода за работодател и нетната заплата на работника – в България той е малко под 35%, много близо до средната за ЕС стойност от 39%. Това се казва в седмичния анализ на икономисдтите от ИПИ, цитирани от "Фокус".
България далеч не е и държавата с най-ниска средна данъчна тежест върху труда – в Нидерландия данъчният клин е 28%, в Ирландия – 27%. Сред новите страни членки малко по-ниско данъчно-осигурително време имат шампионите по растеж и инвестиции през последните години Полша и Литва, при това с тенденция към спад, вместо увеличение. Няма нужда дори да намесваме качеството на публичните услуги, които работниците получават срещу данъчните и осигурителните си вноски. Казано по-просто, аргументът че тежестта на държавния бюджет у нас е ниска и рязкото ѝ повишаване е някаква форма на нормализация не намира потвърждение в реалността.
Другото възможно обяснение е, че правителството прави опит да се справи с дефицита на пенсионния фонд. По груби сметки обаче повишението на осигуровките покрива едва 1/10 от трансфера от държавния бюджет, с който се допълват приходите на пенсионния фонд. Собствените изчисления на осигурителния институт сочат, че за да се изплащат пенсиите без никакъв трансфер от държавния бюджет средната пенсионна вноска към ДОО трябва да надхвърли 37% – увеличение не с 2, а с над 20 процентни пункта.
Срещу увеличението на осигурителната вноска (и вдигане на максималния осигурителен доход) не стои и повишение на пенсиите в бъдеще – размерът на новоотпуснатите се определя по същите правила, а осъвременяването на вече отпуснатите ще си следва швейцарското правило. Колкото повече се вглеждаме, толкова по-ясно става, че причините за повишението не са някаква изненадваща загриженост за бъдещата издръжливост на пенсионната система, а просто опит за допълнителни приходи, които да покрият амбициите за все повече публични разходи без структурни реформи.
Какви ще са обаче последствията? На първо място, увеличението на пенсионната вноска директно намалява разполагаемия доход на всички работещи, или поне на работещите с деклариран съобразно закона трудов договор. На фона на ниския дял на спестяващите, това означава че много домакинства – най-вече в групата на бедните – са изправени пред директно влошаване на стандарта на живот заради решенията на правителството. Не е без значение и че по-малко разходи на домакинствата означава и свиване на приходите от косвени данъци и спад на икономическия растеж по линия на частното потребление.
Всяко повишение на данъчно-осигурителната тежест създава стимули за укриване на данъци и работа без формални договори. Колкото по-висока тежестта, толкова по-силни стимулите. Оценките на АИКБ за размера на сивата икономика сочат застой, но комбинацията от скокообразен ръст на минималната заплата заради обвързването ѝ със средната и повишение на осигурителната тежест е гарантирана рецепта за избутване на все повече работници извън светлия пазар на труда (и към плащане на 0% осигуровка, разбира се). Средносрочно се намаляват и стимулите за труд като цяло; днес имаме рекордно ниска безработица, но следващата криза е зад ъгъла и вероятността отново да се борим за всяко работно място не е нулева.
Какво да правим вместо това? Целта на правителството трябва да е не допълнителното натоварване на работниците в светлата икономика, а максималното разширяване на базата на данъкоплатците чрез свиване на сивите практики – добра мярка би било намаляването на осигуровките, вместо повишаването им. Колкото по-малка е тежестта, толкова по-малка причината да не се плаща и да се укрива доход. Трябва да прекратим и порочната практика да се прави социална политика през пенсиите, което е сред важните причини за огромния дефицит днес, а средносрочно – да мислим за реформа на пенсионния модел в посока на повече лични спестявания, което да разтовари държавния разходо-покривен фонд.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: