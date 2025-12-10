Дори ревизираният проект на бюджет не предлага ясна визия за реформи – автоматичните механизми в разходите се запазват, а съкращенията на незаетите щатове в администрацията са твърде скромни.Пътят към високи доходи, по-добър живот и стабилни публични финанси минава през структурни реформи, насочени към:– ускоряване на икономическия растеж и подобряване на инвестиционния климат;по-умно управление и по-висока ефективност на публичните разходи.Основният проблем остава политическият избор за трайно увеличаване на държавните разходи – от средно 37% от БВП в последните 25 години, до 42,4% през 2025 г. и планирани 45% през 2026 г. Именно този ръст стои зад дефицита, въпреки добрите приходи и подобряването на събираемостта.Без ограничаване на разходите и при амбицията те да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно.Това беше основният акцент от проведената днес кръгла маса "Фискалната политика на България и устойчивата икономическа визия с влизането в еврозоната“, организирана от БРАИТ и ИПИ. Представители на бизнеса, както и икономически и финансови експерти обсъдиха реалните предизвикателства пред публичните финанси и нуждата от по-устойчива визия.