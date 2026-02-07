ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
© ФОКУС
Останалите левове ще продължат да се свиват, но няма на станат нула. Като стигнем около 90% изтеглено налично парично обращение в лева, най-вероятно ще влезем в плато. С други думи можем да очакваме около 2-3 млрд. лв. да останат необменени (по различни причини) за по-дълъг период, в т.ч. огромно количество монети. В Хърватия например, три години след въвеждането на еврото бяха отчетени банкноти на стойност 3 млрд. куни и монети на стойност над 1 млрд. куни, които все още не са изтеглени от обращение.
Големият въпрос след преминаването на периода на двойно обращение и стабилизирането на кеша в икономиката (вече в евро), е какво се случи с цените. Експресната предварителна оценка на НСИ според националния индекс на цените отчете месечна инфлация от 0,7% (1,6% в ресторантите) през януари 2026 г. Темпът на нарастване на цените е по-нисък спрямо януари 2025 г., когато месечната инфлация достигна 2%, провокирана в голяма степен от промени в косвените данъци (повишение на ДДС върху хляба, брашното и ресторантьорските услуги) и административно определяни цени. Интересно е, че във всички основни групи (храни, ресторанти, комунални услуги, транспорт) ценовата динамика преди година е била по-висока.
Годишната инфлация се забавя чувствително – 3,6% през януари 2026 г. спрямо над 5% в края на 2025 г. Това беше напълно очаквано, тъй като еднократният скок от януари 2025 г. вече влиза в базата и не тежи върху годишната инфлация. Абсолютно същите движения наблюдаваме и по европейската методология, като годишната инфлация спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени се забавя до 2,3%. Данните на Евростат показват, че близо 10 страни от еврозоната имат по-висока годишна инфлация от България през януари 2026 г.
Това обаче не означава, че всичко с цените в икономика е наред. Първо дребното. Месечната инфлация показва известно увеличение на цените, което можем да обвържем с преминаването към евро – в рамките на до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне, която е по-видима в сферата на услугите. Това е очаквано и еднократно, в този смисъл не е драма. По-големият въпрос е натискът върху цените, който идва през експанзията на бюджета, сериозният ръст във възнагражденията и рекордите в кредитирането. Това са процесите, които трябва да следим с повишено внимание.
В тази среда разговорът за състоянието на държавните финанси и фискалната политика е особено важен. Изпълнението на бюджета за 2025 г. показва, че държавата поне технически и на кешова база успява да се задържи около 3-те процента бюджетен дефицит, но това е без да отчитаме скрити плащания през ББР и със задържане на определени плащания (обичайно от инвестиционната програма, но не само). Въпреки много доброто изпълнение на данъчните приходи (спрямо миналата година), няма как да не отчетем и "липсващите“ 3 млрд. лв. приходи от ДДС (свръх заложени, но невъзможни за събиране).
На всички наблюдатели беше ясно, че тази прогноза за приходи от ДДС няма да се сбъдне. Лошото в случая е, че предложените (няколко) проекта на държавен бюджет за 2026 г. включваха същата (дори по-щедра) прогноза за приходи от ДДС за настоящата година. Или с други думи, ако оставим настрана мечтите за свръх приходи от ДДС и политиците спазят обещанието си (негласно към площада) да не вдигат данъци, бюджетът за 2026 г. трябва да включва сериозни структурни мерки, които да овладеят бюджетния дефицит. Това не може да се случи в настоящия парламент – последното в отговор на идеите сега да се гласува скоростно нов бюджет преди изборите.
Изглежда, че все пак този парламент ще има още бюджетна работа. Причината е, че удължителният бюджет, който пази държавната хазна и дава известно спокойствие, в т.ч. увеличи възнаграждения в публичния сектор, изглежда ще се нуждае от ново удължаване. Изборите ще са чак през април, а в този си вид удължителния закон дава рамка за три месеца. Това е по-скоро технически и нормативен казус, но все пак най-вероятно ще трябва да се мине през ново гласуване до края на март 2026 г. Важно е това гласуване да бъде максимално просто, без да се допускат екстравагантни идеи за нови разходи и поемане на ангажименти с дългосрочна тежест върху данъкоплатците.
Още по темата
/
Намаляват сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в област Благоевград, а процесът протича организирано и спокойно
05.02
Финансов анализатор: Еврото няма да ни спаси от търговците, които не издават касов бон. Българите държат колосални суми в банките
02.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Още от категорията
/
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Българските плодове и зеленчуци под конкурентен натиск: Браншовата камара настоява за спешен секторен анализ на пазара
06.02
Манолова помага при подаването на жалби срещу сметките за ток: Сега на ред е токов удар върху стотици хиляди домакинства
06.02
Бойко Борисов: България отново е в институционален вакуум, призовавам Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06.02
Скандал около Националния студентски дом: Организации твърдят, че ги гонят неправомерно, от МОН сигнализират за злоупотреби и помещения в критично състояние
06.02
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
06.02
Зафиров и ръководството на "Напоителни системи" инспектираха язовир "Тополница", който застрашително повишава нивото си
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
НИМХ: Температурите през уикенда падат, ще вали сняг - ето къде
22:02 / 06.02.2026
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
21:17 / 06.02.2026
БНБ с информация за еврото
21:17 / 06.02.2026
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е...
20:13 / 06.02.2026
Гуцанов с важна новина за пенсиите: Категорично съм против!
18:14 / 06.02.2026
Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
17:32 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.