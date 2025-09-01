Новини
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:54Коментари (0)79
Охлаждането на имотния пазар у нас е въпрос на време. Това коментира Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, след като данни на БНБ показаха ръст на жилищните кредити с близо една трета за последната година. Само през последните два месеца са отпуснати нови ипотеки на стойност около два милиарда лева.

В същото време цените на жилищата в България продължават да растат с най-бързите темпове в целия Европейски съюз.

"Хората купуват с инвестиционна цел. Те очакват, че ще спечелят след една, две или три години от повишаването на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4–2.5% и прави сметки при тези нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са същите, това не влиза в сметката“, подчерта в интервю за Българското национално радио Богданов.

По думите му се натрупват рискове, които могат да се отразят не само на банките и отделни домакинства, но и да доведат до рязко забавяне на икономическия растеж и строителството.

Световната банка вече препоръча актуализация на имотния данък, за да се ограничи спекулативното търсене.

Междувременно експерти прогнозират, че с влизането на България в еврозоната цените на жилищата в големите градове могат да поскъпнат с между 9 и 15 процента.

"Пазарът винаги се коригира и болните части се изрязват. Когато нещо се разшири твърде много, свиването му до логични и рационални граници е свързано с болка и страдание“, коментира още Лъчезар Богданов.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
