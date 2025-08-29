Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Икономист предупреди: Тихомълком се вдигат данъците
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:50Коментари (0)25
©
Очаква се минималната заплата през 2026 г. ще бъде около 1200 лв. 

"Проблемът е дали частният сектор би могъл да плати такива заплати. От социална гледна точка, предвид нарастващите разходи, е нормално да се увеличава минималната работна заплата, от друга страна имаме и реалните възможности на бизнеса. По минимална работна заплата сме след Македония. Малко не е сериозно, предвид влизането ни в Еврозоната на 1 януари. Има основания за повишаването на минималната работна заплата", категоричен е икономистът проф. Ганчо Ганчев.

По думите му, ако голяма част от хората получават минимална работна заплата, в страната не би трябвало да има голямо разслоение на доходите, а ние сме на първо място в ЕС и статистически ние сме страна с много голямо разслояване. 

Актуализация на бюджета и увеличаване на данъците

В ефира на Bulgaria ON AIR проф. Ганев изрази очакването си, че предстои съкращаване на капиталовите разходи. 

"Това е тенденция последните 30 г. - винаги се приемат амбициозни инвестиционни програми, които после се орязват. Ние разчитаме на ПВУ за стабилизиране на инвестиционния процес", каза икономистът. 

Той е категоричен, че е необходимо увеличаване на данъчно осигурителната тежест.

"Тихомълком се вдигат по косвени начини данъците. Не си го признават политиците, потребностите на страната показват, че имаме нужда от по-голям публичен ресурс. Ако оптимистичните прогнози за приходите в бюджета не се реализират, единственият изход са нови заеми", предположи проф. Ганев.

Той изтъкна, че заемите които се теглят, минават през Българската банка за развитие,  не за преки разходи а за рекапитализиране на ББР, което се води финансиране и не влияе на бюджетния дефицит.

"Бяха раздадени пари, които никога няма да се върнат, на определени хора. Важна е борбата с корупцията, видяхме колко пари за водния сектор, за магистрали изчезнаха", каза още проф. Ганчо Ганчев.

Още по темата: общо новини по темата: 1010
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Актуални теми
Национален отбор на България по волейбол
Бюджет 2026
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Протести в Сърбия
Формула 3 сезон 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: