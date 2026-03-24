Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 14.3%, сочат данните на НСИ."Увеличението на заплатите се получава не по естествен път, а чрез намесата на държавата, особено в публичния сектор. Това води до негативни последици, защото поражда инфлационен натиск", каза икономистът и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в ефира на NOVA NEWS.Председателят на Българската конфедерация по заетостта Николай Николов коментира, че ръстът на заплатите създава натиск на пазара на труда. Той посочи, че това се отразява върху частния сектор, който трябва да компенсира разликата, за да задържи служителите си.Гостите коментираха и данните на Евростат, че България е на второ място в ЕС по ръст на разходите за труд през четвъртото тримесечие за 2025 година, а темпът у нас е близо четири пъти по-висок от средния за Съюза, където разходите нарастват с 3,7%.Кръстев каза, че заплатите у нас не могат да догонят средноевропейските доходи, защото производителността на труда е по-ниска.Николов заяви, че най-вероятно ще бъдат увеличени данъците, осигуровките и осигурителните прагове. Това ще ни направи неконкурентноспособни, допълни още експертът. По негови думи може да има отлив на инвеститори и да се стигне до ръст на безработицата.Николов коментира още новата европейска директива, която слага край на тайната около заплатите. Според нея всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция. Ако разликата в заплащането между мъже и жени надхвърля 5% без обективна причина, тя ще се счита за дискриминация и ще подлежи на обезщетение.Експертът каза, че тази директива въвежда високи изисквания за това как се сравняват различните длъжности в дадена компания, каква работа се извършва от съответните служители. Също така допълни, че на този етап около 30% от работодателите предоставят прозрачна информация за възнагражденията, при публикуване на обява за работа. С влизане в сила на тази директива всички работодатели ще са длъжни да предоставят на външните си кандидати информация за съответната длъжност. Освен това директивата има и други аспекти – ще се сравняват заплатите по пол, вида на работа и ако има значителни разлики, работодателят ще трябва да аргументират това.