Икономист: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
Автор: Цоня Събчева 18:20
© Фокус
Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, тъй като с него ще бъдат обложени не свръхбогатите, а обикновените хора, които са инвестирали в някоя малка или средна по размер компания, което е лош сигнал към обикновените хора от средната класа, които са решили да инвестират нещо на публично листваните компании, на борсата. Иначе за всички останали имат начин за законово неразпределяне на този дивидент. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ преподавателят в УНСС доц. Щерьо Ножаров.

Данък дивидент се плаща от акционери, инвеститори, които могат да бъдат физически и юридически лица, както и местни и чуждестранни лица. "Ако погледнем чуждестранните юридически лица, по-голямата част от Банковия сектор е свързана с чуждестранни юридически лица в България. Заради правилата в ЕС за избягване на двойното данъчно облагане, голяма част от тях плащат данък там, където е седалището на финансовия център. Т.е. те няма да го платят тук. Ако целта е да "накажем“ много богатите, ето ви една причина, по която няма да ги накажем.“ Данък дивидент се взима и от местни юридически лица, но по-скоро това е част от тяхната корпоративна печалба и се облага като корпоративна печалба и затова е малко спорно доколко данъкът се третира като такъв, обясни още гостът.

"При физическите лица – говорим за свръхбогатите, това са акционери, които не участват в оперативното ръководство на компаниите, защото те ако участват в оперативното ръководство на компаниите, заради максимални осигурителен доход, те просто ще си дигнат заплатата над максимални осигурителен доход и ще си плащат по-голяма заплата, вместо да плащат данък дивидент,“ посочи той и добави, че ако се отмени максимални осигурителен доход за да се обложат тия лица, това би било много лош сценарий, защото "ще изгоним цялата средна класа в чужбина по този начин, тогава трябва да отпадне таванът на пенсиите, т.е. бюджетът на НОИ няма да издържи“.

"Няма пряка корелационна връзка между данък дивидент и сивата икономика,“ подчерта доц. Ножаров и обясни, че фирмите ни са длъжни да разпределят дивидент всяка година – това е тяхно решение. Те могат да реинвестират печалбата. "Така че пряка връзка реално няма.“

По думите му с увеличаването на данък дивидент и без това издишащите у нас капиталови инвестиции ще започнат да издишат още повече, защото идеята на капиталния пазар в България е да почне да се развива и да се разширява, а "частните  инвестиции са мултипликатора на икономическия растеж“. В почти всички държави ефективният корпоративен данък е много по-нисък, включително и данък дивидент, защото има много законови методи за свиване на данъчната основа, посочи още икономистът и допълни, че с увеличаване на данъка реалният ефективен данък в България, корпоративен плюс дивидент, ще стане по-висок отколкото в съседните държави, нищо, че номинално ще бъде равен. Така инвеститорите ще предпочетат да инвестират в други държави, а не в България.

"А освен това Европейският съюз и еврозоната искат да развиват Европа на капиталните пазари. Ние, вдигайки точно данък дивидент, им казваме: ние сме против вашите намерения да развивате съюз на капиталните пазари.“

