|Икономист: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
Данък дивидент се плаща от акционери, инвеститори, които могат да бъдат физически и юридически лица, както и местни и чуждестранни лица. "Ако погледнем чуждестранните юридически лица, по-голямата част от Банковия сектор е свързана с чуждестранни юридически лица в България. Заради правилата в ЕС за избягване на двойното данъчно облагане, голяма част от тях плащат данък там, където е седалището на финансовия център. Т.е. те няма да го платят тук. Ако целта е да "накажем“ много богатите, ето ви една причина, по която няма да ги накажем.“ Данък дивидент се взима и от местни юридически лица, но по-скоро това е част от тяхната корпоративна печалба и се облага като корпоративна печалба и затова е малко спорно доколко данъкът се третира като такъв, обясни още гостът.
"При физическите лица – говорим за свръхбогатите, това са акционери, които не участват в оперативното ръководство на компаниите, защото те ако участват в оперативното ръководство на компаниите, заради максимални осигурителен доход, те просто ще си дигнат заплатата над максимални осигурителен доход и ще си плащат по-голяма заплата, вместо да плащат данък дивидент,“ посочи той и добави, че ако се отмени максимални осигурителен доход за да се обложат тия лица, това би било много лош сценарий, защото "ще изгоним цялата средна класа в чужбина по този начин, тогава трябва да отпадне таванът на пенсиите, т.е. бюджетът на НОИ няма да издържи“.
"Няма пряка корелационна връзка между данък дивидент и сивата икономика,“ подчерта доц. Ножаров и обясни, че фирмите ни са длъжни да разпределят дивидент всяка година – това е тяхно решение. Те могат да реинвестират печалбата. "Така че пряка връзка реално няма.“
По думите му с увеличаването на данък дивидент и без това издишащите у нас капиталови инвестиции ще започнат да издишат още повече, защото идеята на капиталния пазар в България е да почне да се развива и да се разширява, а "частните инвестиции са мултипликатора на икономическия растеж“. В почти всички държави ефективният корпоративен данък е много по-нисък, включително и данък дивидент, защото има много законови методи за свиване на данъчната основа, посочи още икономистът и допълни, че с увеличаване на данъка реалният ефективен данък в България, корпоративен плюс дивидент, ще стане по-висок отколкото в съседните държави, нищо, че номинално ще бъде равен. Така инвеститорите ще предпочетат да инвестират в други държави, а не в България.
"А освен това Европейският съюз и еврозоната искат да развиват Европа на капиталните пазари. Ние, вдигайки точно данък дивидент, им казваме: ние сме против вашите намерения да развивате съюз на капиталните пазари.“
