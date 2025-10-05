Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Икономист: Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:24Коментари (0)78
©
България е на прага на еврото, на прага на държавния бюджет за 2026-та година и вече от няколко месеца в условия на поскъпване на стоки и услуги.

При последната си мисия у нас МВФ призова българското правителство за спешни мерки за овладяване на разпуснатите публични финанси. Знаете - експертите предложиха отмяна на плоския данък и вдигане на осигуровките.

"Държавата има една основна функция и тя е стабилизираща функция. Тя има свой инструментариум как да се случи - чрез паричната и чрез фискалната политика. Стабилизиращата функция служи за преразпределяне на благата и средствата в държавата, така че да може да има устойчивост във времето", заяви в анализ за инфлацията и икономиката у нас Любомир Каримански пред bTV.

Каримански призовава да се види първо каква е разходната част - да се види каква консолидация може да се постигнем на фискалната позиция. И тогава вече да се обърнем към приходната част.

Според него много късогледо е това правителство, което не вижда изобщо в публичния сектор това, че с такъв вид популистки ходове като залагане на социални мини в публичните сектори, се води до напрежение.

"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.

Според него е много важно в бъдещия бюджет да има задълбочени секторни анализи, защото такива все повече и повече липсват.

Още по темата: общо новини по темата: 1560
05.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/260 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
08:19 / 03.10.2025
От понеделник временно се променя организацията на движение по АМ "Струма" в област Перник. 
От понеделник временно се променя организацията на движение по АМ "Струма" в област Перник. 
17:26 / 03.10.2025
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент
Община Благоевград отдава за продажба на повторен търг 5 поземлени имота и апартамент
08:19 / 03.10.2025
Тежка катастрофа между камион и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки
Тежка катастрофа между камион и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки
08:18 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Изкуствен интелект
България в еврозоната
Природни стихии
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: