Икономист: С влизането в еврозоната излизат скрити левови спестявания - от чекмеджета и под възглавници
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:20
©
Инфлацията в еврозоната достигна целевото ниво от 2%, определено от Европейската централна банка (ЕЦБ). Според макроикономиста Васил Караиванов това ниво е резултат от дългогодишни изследвания и се разглежда като оптимално за икономиката. "От една страна, инфлацията намалява покупателната способност, но липсата ѝ крие риск от дефлация, което е още по-опасно. При около 2% бизнесът е стимулиран да работи, а потребителите не усещат значителна загуба на доходи“, подчерта Караиванов.

Той коментира и политиката на ЕЦБ през последните години, свързана с повишаване на лихвите: "Централната банка може да направи кредита по-скъп и да ограничи потреблението, но не може сама да спре инфлацията. В крайна сметка именно потребителите и производителите определят реалното ѝ ниво“. Той допълни, че страховете в обществото също влияят: "В България хората бяха плашени, че цените ще растат, и това действително ги избута нагоре“.

Вътрешни и външни фактори тласкат цените нагоре

По думите на икономиста, в страната действат едновременно психологически и структурни фактори – от поведението на потребителите до нарастващия натиск за повишаване на заплатите. "Когато възнагражденията растат, предприемачите често отговарят с повишаване на цените, за да запазят печалбите си. С влизането в еврозоната пък на пазара излизат скрити левови спестявания – и буквално от чекмеджета и под възглавници“, обясни той пред NOVA. Според него това увеличено парично предлагане допълнително поддържа високи ценови равнища.

Караиванов отбеляза, че и законодателството е изиграло роля за ускоряването на инфлацията: "Приемането на закон за въвеждането на еврото изплаши търговците. Те повишиха цените предварително, за да избегнат санкции в бъдеще“. Така според него мерки, целящи да успокоят обществото, всъщност са създали допълнителен натиск върху пазара.

Американската битка с инфлацията и митата на Тръмп

По отношение на САЩ, Караиванов коментира напрежението между президента Доналд Тръмп и Федералния резерв, ръководен от Джеръм Пауъл. "Имаме безпрецедентна ситуация – политически натиск върху Централната банка. Въпреки това Федералният резерв води твърда борба чрез високи лихви, което се отразява на потребителските и ипотечните кредити“. Според него митата, наложени от Тръмп върху европейски стоки, също наливат "масло в огъня“ и поддържат инфлацията в САЩ над целевите 2%.

"Появи ли се веднъж инфлацията, тя трудно изчезва и отнема години за нормализиране“, заключи Караиванов. По думите му независимо дали става дума за Европа или Америка, инструментите за справяне с високите цени са ограничени и изискват комбинация от икономическа политика, търпение и балансирани очаквания в обществото.

