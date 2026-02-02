Авангардна мярка срещу демографската криза предложи Любослав Костов – вицепрезидент и главен икономист на КНСБ. В своя публикация в социалните мрежи той лансира идея, според която държавата да поема прогресивно жилищния кредит на младите семейства в зависимост от броя на родените деца.Костов аргументира предложението си с дългогодишния провал на демографските политики в България и липсата на смели, дългосрочни решения."Постоянно говорим, че сме в демографска катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение“, пише икономистът.Според него основната причина е политическа, ефектът от демографските мерки се вижда след десетилетия, а не в рамките на един управленски мандат."Страхът от ипотеката убива детския смях“В центъра на предложението стои жилищният проблем на младите семейства. По думите на Костов, при сегашните цени на имотите покупката на собствен дом е практически невъзможна без сериозен банков кредит."За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит, поне 80% от стойността. Този дълг се превръща в невидима верига“, посочва той.Като пример икономистът дава ипотека от 200 000 евро- сума, която според него често води до отлагане или отказ от родителство."Страхът от ипотеката убива детския смях“, обобщава Костов.Предложението е формулирано като проект с ясно разписан механизъм.Държавата става гарант и поема част от главницата по жилищния кредит при раждане на деца:При първо дете - държавата поема 25% от главницатаПри второ дете - опрощават се 50% от дългаПри трето дете - 75% от кредита се поемат от държаватаПри четвърто дете - жилището става изцяло изплатено от държаватаКостов подчертава, че мярката не бива да се разглежда като социален подарък, а като икономически рационална инвестиция."Това не е "подарък", а най-високодоходната инвестиция. Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент“, аргументира се той.По думите му вместо държавата да харчи средства за справяне с последствията от демографската криза, по-ефективно е да инвестира директно в човешкия капитал.Икономистът вижда в мярката и инструмент срещу емиграцията."Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент“, пише Костов.В края на публикацията си той отправя директен въпрос към обществото:"Бихте ли останали в България и бихте ли имали повече деца, ако държавата застанеше зад ипотеката ви по този начин?“Предложението вече предизвиква активни дискусии в социалните мрежи и поставя темата за демографската политика в предизборен контекст.