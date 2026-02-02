ЗАРЕЖДАНЕ...
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
©
Костов аргументира предложението си с дългогодишния провал на демографските политики в България и липсата на смели, дългосрочни решения.
"Постоянно говорим, че сме в демографска катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение“, пише икономистът.
Според него основната причина е политическа, ефектът от демографските мерки се вижда след десетилетия, а не в рамките на един управленски мандат.
"Страхът от ипотеката убива детския смях“
В центъра на предложението стои жилищният проблем на младите семейства. По думите на Костов, при сегашните цени на имотите покупката на собствен дом е практически невъзможна без сериозен банков кредит.
"За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит, поне 80% от стойността. Този дълг се превръща в невидима верига“, посочва той.
Като пример икономистът дава ипотека от 200 000 евро- сума, която според него често води до отлагане или отказ от родителство.
"Страхът от ипотеката убива детския смях“, обобщава Костов.
Проект "Детски смях в нов дом“
Предложението е формулирано като проект с ясно разписан механизъм.
Държавата става гарант и поема част от главницата по жилищния кредит при раждане на деца:
При първо дете - държавата поема 25% от главницата
При второ дете - опрощават се 50% от дълга
При трето дете - 75% от кредита се поемат от държавата
При четвърто дете - жилището става изцяло изплатено от държавата
Костов подчертава, че мярката не бива да се разглежда като социален подарък, а като икономически рационална инвестиция.
"Това не е "подарък", а най-високодоходната инвестиция. Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент“, аргументира се той.
По думите му вместо държавата да харчи средства за справяне с последствията от демографската криза, по-ефективно е да инвестира директно в човешкия капитал.
Икономистът вижда в мярката и инструмент срещу емиграцията.
"Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент“, пише Костов.
В края на публикацията си той отправя директен въпрос към обществото:
"Бихте ли останали в България и бихте ли имали повече деца, ако държавата застанеше зад ипотеката ви по този начин?“
Предложението вече предизвиква активни дискусии в социалните мрежи и поставя темата за демографската политика в предизборен контекст.
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
13:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.