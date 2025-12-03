Днес кабинетът официално изтегли първия евробюджет за 2026 година с пълно единодушие сред депутатите. Какво следва оттук говори икономистът Румен Гълъбинов."Мисля, че повечето оценки са, че това е добра новина, защото имаше нужда да се чуят повече мнения, да се съберат повече предложения, да се обсъдят и евентуално да се извърви наново цялата бюджетна процедура“, каза той пред bTV.Що се отнася до пренаписването на макрорамката за следващите 3 години, което е значително като обем, той обясни, че е изпълнимо."С макрорамката може да стане сравнително бързо, защото там се залагат числа, които търпят промяна във времето, но към днешна дата са една прогноза. Тоест, ние правим бюджет за 2026 г. и за още 3 напред – но в съкратен вид, в някакво summary", каза Гълъбинов.По думите на икономиста единственото изключително важно е да спазим изискването за 3% дефицит."Вероятно капиталовите разходи ще трябва да бъдат намалени за следващата година, държавните разходи да бъдат оптимизирани - не навсякъде, някъде има нужда, другаде не. Затова такава оптимизация на бюджета е нужна за следващата година, пък и занапред", каза още той.И добави - необходими ще са и структурни реформи, например в енергетиката.