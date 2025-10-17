ЗАРЕЖДАНЕ...
|Игнат Арсенов, КЗП: Санкциите за нарушения са от 10 000 лв. до 100 000 лв. за верига
"Веднага, след като изтече преходният период, който беше от 8 август до 8 октомври, направихме проверки на всички търговци с оборот над 10 млн. лв. за предходната година дали публикуват данни на своите сайтове. Съответно установихме, че 70 големи търговци не правят това", уточни директорът на Дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите Игнат Арсенов.
Защо търговци нарушават правилата
"Някои от тях не са знаели, че трябва да ги публикуват. Това е основната причина. Други от тях изпитват технически затруднения. Ние не трябва да гадаем, искането е да ги публикуват. За тази прозрачност е важно потребителите да знаят цените на всички стоки и услуги във всяка една верига. Взето е решение да бъдат санкционирани тези търговци, но повече от 30 от 70-те вече подават данни", съобщи той.
Търговците трябва да публикуват цените всеки ден
"Това задължение е ежедневно. Не могат да вдигат цените и ние да не знаем, защото не можем да упражняваме контрол. Проверките ни продължават и ще се налагат санкции, ако те продължат да не публикуват цените", подчерта Арсенов пред Bulgaria ON AIR.
Директорът на Дирекция "Контрол на пазара" в КЗП заяви, че санкциите за нарушения са от 10 000 лв. до 100 000 лв. за верига.
"Взето е решение част от търговците, над 65-70, да бъдат санкционирани с близо 30 000 лв.", уточни гостът.
Има ли необосновано вдигане на цените
"Миналата седмица направихме проверка, съвместно с НАП, на големи магазини, които имат оборот под 10 млн. лв. От тях също събрахме данни за цените. Имаме единични случаи, в които увеличението е над 30%. Повечето проценти са 5-6, има увеличение на много от лекарствата. Ние следим и тях. Няма пределни цени. Ние следим дали цените не са повишени заради еврото. Търговецът знае защо е повишил цената и трябва да представи доказателства", обясни Арсенов.
Той изтъкна, че за потребителите е важна крайната цена.
"Само в рамките на месец ще имаме възможност да плащаме в лева и евро, когато пазаруваме в брой. Ще се наложи да смятаме повече. Не всички имат карта. Всички, които имаме левове, можем през януари да ги внесем в банковата ни сметка, да ги изтеглим в евро", посъветва Арсенов.
