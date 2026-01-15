През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще бъде доста студено, вятърът ще остане от североизток, до умерен, по Черноморието - силен.В събота и неделя ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг.В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево.Вероятността за валежи е малка. Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще стихне и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо.В четвъртък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.