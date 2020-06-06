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Èäâà ëè âòîðà âúëíà íà Covid-19? 41 ñà íîâèòå çàðàçåíè ó íàñ
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:39 / 06.06.2020Êîìåíòàðè (67)47
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41 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ. Òîâà ïîêàçâàò äàííèòå íà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. 

Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä – 1; Áóðãàñ – 1; Âðàöà – 2; Ãàáðîâî – 1; Êúðäæàëè – 2; Ïàçàðäæèê – 2; Ïëåâåí – 1; Ðàçãðàä – 3; Ñëèâåí – 6; Ñîôèÿ îáëàñò – 7; Ñîôèÿ – 13; Øóìåí – 1; ßìáîë – 1.

Çàáîëåëèòå ó íàñ ñà îáùî 2 668 äóøè, êàòî àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 980.

Èçëåêóâàíè ñà îáùî 1 528 ëèöà, 138 îò òÿõ ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.

Â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 147 ïàöèåíòè ñ äîêàçàí COVID-19, êàòî 12 îò òÿõ ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.

Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å äî ìîìåíòà ìåäèöèíñêèòå ñëóæèòåëè, ïðè êîèòî å êîíñòàòèðàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ, ñà îáùî 288 ëèöà. Çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 2 íîâè ñëó÷àÿ - íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè îò Ñàìîêîâ.

160 ñà îáùî ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë äîêàçàí COVID-19.

Ïîñëåäíèÿò ñìúðòåí ñëó÷àé, ðåãèñòðèðàí êúì 5.06., å íà 60-ãîäèøåí ìúæ îò Ïàçàðäæèê, õîñïèòàëèçèðàí â ÓÌÁÀË "Ñâåòè Ãåîðãè", ãð. Ïëîâäèâ. Íÿìà èíôîðìàöèÿ ïàöèåíòúò äà å èìàë ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.




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